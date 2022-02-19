صحيفة كويتية تبرز تصريحات السيسى عن لقاحات كورونا فى بروكسل

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال جلسة منظمة الصحة العالمية بشأن تكنولوجيا اللقاحات والأنظمة الصحية وتقديره لاختيار مصر للحصول على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية.





وقالت الصحيفة اليوم السبت تحت عنوان "السيسى: نقدر اختيار مصر للحصول على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب عن تقديره لاختيار مصر ضمن دول إفريقيا للحصول على تكنولوجيا صناعة اللقاحات، مؤكدا أن مصر استثمرت فى تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ودعم الدول الأفريقية لتوفيرها لمواطنيها.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى – قال فى كلمته خلال جلسة منظمة الصحة العالمية بشأن تكنولوجيا اللقاحات والأنظمة الصحية والتى عقدت فى إطار فعاليات اليوم الثانى للدورة السادسة لقمة الاتحادين الأوروبى والإفريقى - «الجائحة فاجأت العالم كله وبالتالى كان التحرك لإيجاد حل سريع وإن كان قد أخذ بعض الوقت ونحن نقول فى إفريقيا، أن نصل متأخرين خير من ألا نصل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى، أعرب عن تقديره لاختيار مصر ضمن دول القارة الإفريقية التى ستتلقى الدعم للحصول على التكنولوجيا المستخدمة فى تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية المهمة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية، مثمنا الجهود التى تبذلها منظمة الصحة العالمية فى تمكين القارة الأفريقية من تجاوز الآثار السلبية والصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا.