/680195/انت-هتطلعني-معترض-على-ربنا-مشادات-بين-خالد-يوسف-وعبدالله-رشدي-بسبب-إبراهيم-عيسى

أثارت تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، الجدل في الساعات القليلة الماضية، والتي كان من بينها: «مفيش واقعة معراج .. وكل القصص المتعلقة بالواقعة وهمية بالكامل»، الأمر الذي جعله في مرمي الهجوم والانتقادات الاذعة.

دوت الخليجيرصد مشادات بين خالد يوسف وعبدالله رشدي بسبب إبراهيم عيسى

وخرج المخرج خالد يوسف، ليدافع عن إبراهيم عيسى بكل قوته، إذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «شوفت فيديو ابراهيم عيسي فين بقي انكاره للاسراء والمعراج.؟ الراجل ببساطة بيقول ان فيه مدارس فقهيه كثيرة انكرت المعراج وليس الاسراء باعتبار ان القرآن لم يذكر المعراج».

واستكمل: «ومعظم المذاهب قالت ان من ينكر الاسراء هو ينكر ما هى معلوم من الدين بالضرورة وذلك لان القرآن به نص صريح اما المعراج فهناك اختلاف عليه».

واختتم خالد يوسف حديثه، ساخرا ومتعجبا: «انتو عايزين اي تريند وخلاص، الناس باين انها ادمنت الترندات والا تحس ان فيه حاجه ناقصة».

عبد الله شدي يعترض على خالد يوسف ويهاجمه بالأدلة الشرعية

تسببت تصريحات خالد يوسف هو الاخر، في الكثير من البلبلة حوله، وكان من بين المعلقين على تصريحات، الداعية الشهير عبد الله، فكتب عبر خاصية تعليقات: «حتى إنكار المعراج يا أستاذ خالد غير مقبول، لأن الله قال: "ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى"، وطبعا سدرة المنتهى في السماء، وسيدنا طالنبي وضح لنا أن المعراج وقع له، وأخبر بذلك الصحابة وهم بدورهم نقلوه لنا، الحقيقة أنني لا أعرف مدرسة علمية من مدارس المسلمين تقول ذلك».

ليرد عليه خالد يوسف متعجبا: «انتي هاتطلعني معترض علي ربنا ياعم عبدالله، انا بقولك منكري المعراج قالوا لماذا انكروه مش بقولك رأيي».

مصطفى درويش يعتذر عن فيلم الملحد بسبب تصريحات إبراهيم عيسى

من جانيه، قرر مصطفى درويش في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الاعتذار عن فيلم الملحد، الذي يتولى كتابته الإعلامي إبراهيم عيسى، وذلك بسبب تصريحات المثيرة للجدل حول الدين ورجال الدين الاسلامي.

وأوضح دوريش في بيانه، قاىلا: « «واضح أن الحرب دي ممنهجة وأنا ماقبلش أبدًا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون ايه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده».