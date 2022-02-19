/680193/تعرف-على-موعد-مباراة-أرسنال-أمام-برينتفورد-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق أرسنال الإنجليزي مباراته اليوم السبت، ضد نظيرةبرينتفورد، علي استاد الإمارات، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة آرسنال ضد برينتفورد في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات Premium beIN Sports HD 3

ترتيب الفريقين

ويحتل فريق أرسنال المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق برينتفورد المركز ال14 برصيد 24 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق.

وظهر محمد النني مع المنتخب الوطني الأول، بكل قوة في بطولة كأس أمم إفريقيا، في إحصائيات، وأرقام فردية له في البطولة، وحصد رجل مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار بثمن نهائي البطولة.

وقال نظمي في تصريحات عبر إذاعة ميجا إف إم: "لقد تلقى النني أكثر من عرض في الفترة الأخيرة لكن أرسنال رفضها لأن ميكيل أرتيتا متمسك باستمراره".

نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال بكأس الرابطة

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

وسجل جوتا دفين ليفربول في المباراة بالدقيقتين 19 و77، ولم يفلح أرسنال في العودة، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين لصالح الريدز.

وبتلك النتيجة يضرب ليفربول موعداً مع تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.