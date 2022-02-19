القوى العاملة : تعيين 573 شاباً .. منهم 44 ”قادرون باختلاف” بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 573 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 44 شاباً " قادرون باختلاف " من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1254 باحثا عن عمل، منهم 43 " قادرون باختلاف ".

وأشار الوزير أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 34 ألف جنيه لـ 15 عاملا من المسجلين بالإدارة ، فضلاً عن استخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة .

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي - إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 50 شكوى فردية، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 13 منها للمحكمة العمالية ، و 33 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، واستلام 3 ترخيص عمل للأجانب .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 198 منشأة ، وتم تحرير 13 محضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 13 حملة تفتيش شامل ، والتفتيش على 8 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة .