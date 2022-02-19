عاجل- السكة الحديد تعلن عن 750 وظيفة شاغرة.. التخصصات والشروط

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الوظائف تخصصات شعبة "ميكانيكا- كهرباء" من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادى للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف التكنولوجية للعمل بوظائف "مساعد قائد قطار ممتاز ثالث – منظم حركة القطارات ثالث – مراقب حركة مركزى ثالث – أخصائى تحكم مركزى CTC ثالث".

وتضمنت الشروط

1- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس من إحدى الكليات/ المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعى نظام الأربعة سنوات المصرية شعبة "ميكانيكا – كهرباء".

2- أن يكون مقيدا بنقابة التطبيقيين.

3- ألا يقل السن عن 21سنة ولا يزيد عن 30 سنة فى بداية تلقى الطلبات.

4- أن تتضح لياقته الصحية والنفسية والجسدية وأن يجتاز الاختبارات التى تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح تام مع المؤسسات المتخصصة.

5- الحصول على تقدير عام تراكمى لا يقل عن جيد.

6- أن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومى سارية قبل تاريخ الإعلان.

7- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى أو المؤقت.

8- يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه أو عدم صحة المستندات عند مطابقة الأصل حتى بعد إعلان النتيجة.

9- أن يتم توريد مبلغ 250 جنيها بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحت رقم 40401001 مقابل رسوم تلقى الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات ولا ترد فى حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.

10- تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المستديمة المعمول بها فى الهيئة.

11- فى حالة عدم حضور من اجتاز الكشف الطبى والاختبارات النهائية للسير فى إجراءات تعيينه ولمن صدر له قرار تعيين ولم يتسلم العمل أو لم يلتزم العمل بالهيئة لمدة خمس سنوات على الأقل يتحمل قيمة ما تكبدته الهيئة من مصاريف نظير ذلك.

التخصصات وأماكن الوظائف

ومن تتوافر فيه الشروط الموضحة بعالية ويرغب فى التقدم لهذه المسابقة عليه أن يتقدم بطلب شخصى خلال المدة من22-2-2022 حتى 24-3-2022 لمدة ثلاثون يوما "ماعدا أيام الجمع"، على النحو التالى:-

بالنسبة للمتقدمين للعمل فى حدود دائرة منطقة القاهرة – أن يكون من المقيمين فى محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية" تخصصات شعبة "ميكانيكا – كهرباء"، باسم مدير عام شؤون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد / فوق نفق شبرا – القاهرة.

بالنسبة للمتقدمين للعمل فى حدود دائرة منطقة وسط الدلتا بطنطا – أن يكون من المقيمين فى محافظات "الغربية – المنوفية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط" تخصصات شعبة "ميكانيكا – كهرباء"، باسم مدير عام شؤون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة طنطا.

بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية - أن يكون من المقيمين فى محافظات "الإسكندرية – البحيرة – مطروح" تخصصات شعبة "ميكانيكا – كهرباء"، باسم مدير عام شؤون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية.

بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق - أن يكون من المقيمين فى محافظات "الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء"، تخصصات شعبة "ميكانيكا – كهرباء"، باسم مدير عام شؤون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الزقازيق.

بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطى - أن يكون من المقيمين فى محافظات "أسيوط – سوهاج – قنا – المنيا – بنى سويف – الفيوم –الوادى الجديد" تخصصات شعبة "ميكانيكا – كهرباء"، باسم مدير عام شؤون العاملين بالمنطقة الوسطى بديوان عام المنطقة بمحطة أسيوط.

بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية أن يكون من المقيمين فى محافظات "أسوان - الأقصر - البحر الأحمر" تخصصات شعبة "ميكانيكا –كهرباء"، باسم مدير عام شؤون العاملين بالمنطقة الجنوبية بديوان عام المنطقة بمحطة أسوان.

المستندات المطلوبة

يرفق فى ملف مع الطلب سيرة ذاتية بها صور المستندات الآتية مع إحضار الأصول للإطلاع عليها:-

1- المؤهل الدراسى.

2- شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

3- بطاقة الرقم القومى سارية.

4- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى أو المؤقت.

5- شهادة عضوية نقابة التطبيقيين حديثة "عام 2022".

6- كارنية نقابة التطبيقيين حديث "عام 2022".

7- عدد (4 ) صور شخصية 4× 6.

8- صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد.

9- أصل الجوالة البريدية.

10- رقم التليفون المحمول الشخصى للمتقدم للتواصل عن طريق الواتس اب.

الاختبارات :

المكان: ستتم بداية الاختبارات "مرحلة أولي"بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة(مركز تقييم القدرات والمسابقات الكائن فى 13 شارع صلاح سالم بجوار الجهاز المركزى للمحاسبات .

أرقام الجلوس والمواعيد : يتم من خلال الآتى :

- مراجعة المنطقة المتقدم بها خلال الفترة من 26 إلى31-3-2022.

- سيتم الإعلان عن المسابقة على بوابة الحكومة الإلكترونية على الموقع الالكترونى http:jobs.caoa.gov.eg خلال فترة التقديم

- الإعلان عن مواعيد الاختبارات بالجرائد الرسمية خلال نفس الفترة.

- إرسال رسالة عن طريق الواتس آب الخاص بالمتقدم.