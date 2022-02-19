إغلاق طريق «الزعفرانة - رأس غارب» لرفع آثار السيول

جدة - نرمين السيد - دفعت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بمعدات وسيارات الكسح والشفط لرفع وإزالة آثار الأمطار والسيول التى تعرض لها طريق "رأس غارب - الزعفرانة" والتى أدت إلى إغلاق الطريق أمام الحركة المرورية احترازيا بسبب السيول.





وأكد رئيس مدينة رأس غارب حامد أحمد حامد - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن الوحدة المحلية دفعت بمعدات الشفط والكسح إلى طريق رأس غارب - الزعفرانة وكذلك داخل المدينة لإزالة آثار الأمطار وتم إغلاق طريق رأس غارب - الزعفرانة احترازيا فى الاتجاهين للبدء فى معالجة آثار السيول. وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر قد وجهت برفع درجة الاستعداد للتقلبات الجوية التى تشهدها مدن شمال المحافظة.

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