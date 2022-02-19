ريال مدريد مباراته ضد ديبورتيفو ألافيس.. والقنوات الناقلة

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يدخل فريق ريال مدريد مباراته اليوم ضد نظيرة ديبورتيفو ألافيس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن فعاليات المرحلة الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

فريق ريال مدريد ضد نظيرة ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports Connect

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تلقي البرازيلي كاسيمرو، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بطاقى صفراء بعد تدخل قوي على ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، ليتأكد غياب البرازيلي عن المواجهة القادمة مع فريقه بدوري الأبطال، والتي تجمع بين الفريقين في لقاء الإياب بمدينة مدريد.

وصل باريس سان جيرمان أصحاب الأرض الضغط طوال أحداث الشوط الأول، فيما أعتمد ريال مدري الضيف في لقاء اليوم على الهجمات المرتده، ولكن في الدقائق الأخيرة حاول الفريق الملكي أن يعود لفرض سيطرته على الكرة، ولكن الباريسي لم يترك له أي مسافات.

ليونيل ميسي يهدر ومبابي يسجل

تحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، ونفذها ليونيل ميسي، ولكن ديبوه كورتوا كان في حضور قوي ليتصدى لركلة الجزاء، ويحرم ميسي من تسجيل هدف الـ 27 في شباك الفريق الملكي.

عاد الفرنسي كيليان مبابي مهاج باريس سان جيرمان، بهدف الفوز والوحيد في المباراة، في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباارة، من خلال مرور ومراوخة لدفاعات ريال مدريد ويسكنها الشباك.