الأرصاد تكشف نسب سقوط الأمطار على القاهرة اليوم

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا طقس بارد على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى ثلوج على كاترين.





وتوقع الخبراء أمطارا خفيفة إلى متوسطـة بنسبة حدوث (40%:50% تقريبا) على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث (50:60% تقريبا) على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشـاط رياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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