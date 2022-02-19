محافظ مطروح: تشكيل لجنتين لرصد التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ مطروح خالد شعيب، بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة لرصد حالات التعدى على أملاك الدولة ولجنة من مديرية الزراعة لرصد جميع حالات التعدى على الأراضى الزراعية وعمل بيان يومى مجمع بعدد المتغيرات الواردة من إدارة المساحة العسكرية وسرعة التعامل مع أى متغير لمحاسبة أى مسئول عن التقاعس عن العمل بالمنظومة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة محافظ مطروح لمناقشة عرض الموقف ومتابعة رصد منظومة المتغيرات المكانية ومنع التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتعليمات محمود شعرواى وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين الخميس الماضى. وخلال الاجتماع تم عرض المتغيرات التى رصدت بمعرفة المساحة العسكرية داخل المحافظة من خلال منظومة الأقمار الصناعية، ووجه المحافظ بالإزالة الفورية لأى حالة يتم رصدها فى المهد قبل الانتهاء من التعدى على أملاك الدولة وعدم التهاون فيها، مع عمل بيان يومى للعرض عليه بحالات التعدى والتى يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية وإعداد تقرير أسبوعى للعرض على رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالتغيرات وما تم حيالها وصفة مرتكبيها.

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