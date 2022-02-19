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أشاد الداعية عبدالله رشدي بتعليق الإعلامية ياسمين عز بشأن واقعة الإسماعيلية والذي أكدت فيه أن الرجل بطبعه حمش وعلى المرأة احتواء زوجها.

دوت الخليج إشادة الداعية عبدالله رشدي جاء بعد أن شن رواد التواصل الاجتماعي هجوما حادا علي الإعلامية ياسمين عز معترضين على رايها بشان الواقعة . عبدالله رشدي يشيد بتعليق ياسمين عز على واقعة عروسة الاسماعيليه: لديها شيء من المنطق والهدوء جاء ذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا" ‏كلام ⁧‫الإعلامية #ياسمين_عز‬⁩ جميل وعقلاني ومنطقي. ‏لنفترض واحد ومراته ضربوا بعض بالنار! ‏حصل بينهم معارك! ‏قطعوا بعض! ‏بعدين اتصالحوا وعايشين مبسوطين. ‏فاللي عايز يتدخل بينهم بعد صلحهم ورضاهم في بيتهم يبقى حِشَري مريض أو حِشرية مريضة. ‏الحقيقة أنا سعيد بأن لسة فيه إعلاميات لديهنَّ شيء من المنطق والهدوء.

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