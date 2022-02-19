وزارة الخارجية تنعى الكاتب الصحفى جلال دويدار

جدة - نرمين السيد - وتقدم وزير الخارجية بخالص التعازى لذوى الفقيد ولأسرة الصحافة المصرية والعربية، الذى كان أحد رموزها البارزة، داعيا الله أن يتغمده برحمته.

يذكرأن، نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجى، وأعضاء الهيئة، الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق والأمين العام الأسبق بالمجلس الأعلى للصحافة، والذى وافته المنية صباح اليوم.