أول تحرك برلماني بعد واقعة "عريس الإسماعيلية"..سحر البزار تطالب وزارة الأوقاف بمحو أمية الرجل بقضايا العنف ضد المرأة فى خطبة الجمعة

/680186/أول-تحرك-برلماني-بعد-واقعة-عريس-الإسماعيليةسحر-البزار-تطالب-وزارة-الأوقاف-بمحو-أمية-الرجل-بقضايا-العنف-ضد-المرأة-فى-خطبة-الجمعة

تقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رئيس منتدي البرلمانيين الشباب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتوجيه خطبة الجمعة لمناهضة العنف ضد المرأه بكافة صوره من تحرش و ضرب و قتل، و الذي يكون تحت غطاء ديني في الكثير من الأحيان لجهل القائم بالعنف بأساسيات دينه التي منحت المرأه الكثير من الحقوق و الحماية.

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النهوض بثقافة ووعي المجتمع بحقوق المرأه

وأوضحت النائبة سحر البزار، فى الطلب المقدم منها، أن خطبة الجمعة وسيلة من ضمن وسائل متعددة التي قد تستخدمها الدولة لرفع وعي المواطنين، و خصوصا في المحافظات الاقل حظا في التعليم و بها نسب عاليه من الفقر فوجب النهوض بثقافة ووعي المجتمع بحقوق المرأه و دحض العنف ضدها، وذلك تماشيا مع إستراتيجية الدولة ٢٠٣٠ و إستراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ و التي حققت الي الآن مكاسب تشريعية و تنفيذية.

النائبة سحر البزار

وتعد النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أول مصرية تفوز بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب، ونقدم في السطور التالية معلومات عن هذه النائبة سحر البزار.

وتخرجت في جامعة Harvard، وحاصلة على ماجستير في الإدارة العامة من كلية John F. Kennedy، وعملت مستشارا لوزيرة التضامن الاجتماعي، وعملت في البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال توظيف الشباب.

كما انها ذات خبرة واسعة في مجال التنمية والمجتمع المدني في مصر والصومال وليبيا وسوريا وكينيا، كالتعليم، وشؤون المرأة، والتدريب المهني، وعمالة الشباب، والتمويل الصغير.