/680185/بسبب-إبراهيم-عيسى-مصطفى-درويش-يعتذر-عن-الملحد-مش-هقبل-أكون-أداة-حرب-ضد-ديني

كشف الفنان مصطفى دوريش عن اعتذاره عن فيلم «الملحد»، الذي بدأ التصوير الفعلي له وذلك بسبب تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسي المثيرة للجدل.

دوت الخليجيرصد إعتذار مصطفى درويش عن فيلم الملحد

وكتبت مصطفى دوريش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قررت أنا مصطفي درويش مقاطعه أي برنامج لإبراهيم عيسي، والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه أربع أيام بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسي».

مصطى دوريش يهاجم ابراهيم عيسى

وتابع: «واضح أن الحرب دي ممنهجة وأنا ماقبلش أبدًا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون ايه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده».

تفاصيل فيلم الملحد

فيلم الملحد العديد من الفنانين منهم محمود حميدة وحسين فهمي وأحمد حاتم وتارا عماد وشيرين رضا، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وتحت قيادة المخرج ماندو العدل.

مصطفى دوريش يكشف نيته في الزواج

من ناحية أخرى، كشف مصطفى دوريش في الساعات القليلة الماضية عن نيته في الرغبة في الزواج الأمر الذي قابله الجمهور بسخرية عريمة، واتت تعليقات الجمهور على منشور مصطفى دوريش: «مبروك عليك الضغط والسكر وكل الأمراض»، «افتكر اني قولتلك بلاش»، «هنعشيك حمام يابيه»، ليعلق مصطفى دوريش على منشوره هو الاخر قاىلا: «تخيلو ان الستات هي اكتر ناس بتقولي بلاش».

جاء تعليقات الجمهور برفض الزواج بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تم انتشاره بشكل واسع أمس الخميس، تم تصويره في الشارع لواقعة ضرب صعبه واعتداء بالغ بالايدي والسب على عروسة من قبل عريسها . فور خروجها من الكوافير، والتي عرفت بواقعة «عروس الاسماعيلية».

مصطفى دوريش في مسلسل 100وش

الجدير بالذكر أنه ذاع صيط مصطفى دوريش بعد مشاركته في مسلسل بـ”100 وش”، الذي كان من ضمن المسلسلات الكوميدية التي حققت نجاح كبير، حينما تم عرضها رمضان الماضي، وقام ببطولته كوكبة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنانة نيللي كريم وأسر ياسين، بالاضافة الي كلا من شريف دسوقي، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، حنان يوسف، زينب غريب، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، محمد عبد العظيم، لؤى عمران، سارة التونسى، منة سماحة، حسن أبو الروس ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.