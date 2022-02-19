سيف زاهر يكشف عن بديل أبو جبل في الزمالك 

تحدث الإعلامي سيف زاهر، حول عدة أمور تخص نادي الزمالك في ملف التجديدات، خاصة الحارس محمد أبو جبل، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفيزيونية على قناة "أون تايم سبورتس 1" ببرنامج ملعب أون: "الزمالك هيوفر لمحمد أبو جبل الامور الماديه وبنسبه كبيره هيكمل في الزمالك خصوصا في ظل المنافسه الشرسه مع الشناوي على مركز المنتخب الاساسي". وأضاف: "بديل أبو جبل في حالة لو رحل ودا بنسبة ضعيفة، هيكون محمد صبحي المعار من الزمالك إلى فاركو".

وزاد: "يوجد بند في عقدمحمد صبحي أن فاركو يقوم بشراءه بشكل نهائي مقابل ٢٠ مليون ولكن بشرط موافقه الحارس". وأردف: "الزمالك سيعطي محمد صبحي اللي بيحلم بيه وهيوعده بالمشاركة اساسي عشان يقدر يرجعه وهيبقى هو رقم واحد في الزمالك". وأختتم قائلاً: "محمد عواد محتاج مباريات، ولو اتيحت الفرصه له عليه التمسك بها عشان يبقى ليه فرصه في الزمالك".

مرتضى منصور يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع حسام البدري

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خلال اجتماعه بصفحات الزمالك بمقر النادي في ميت عقبة.

وتطرق للحديث عن الأخبار الأخيرة التي افادت بتفاوض الزمالك مع حسام البدري، لتولي مهمة تدريب الفريق الأبيض خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال مرتضى: "حسام البدري مدرب محترم وفترة من الفترات كنت هتعاقد معه ولكن ما يتردد في الوقت الحالي كذب".

وأكمل: " لم أتقابل مع حسام البدري أو أتحدث معه منذ موسمين عندما كان في بيراميدز، ولا تجمعني أي مكالمة أو تواصل من حينها معه".

وجه مرتضى منصور الشكر لجماهير الزمالك، ولاعضاء الجمعية العمومية قائلا : "أعظم جمهور في التاريخ"، هوم جماهير الزمالك العظيمة.

وقال مرتضى خلال المؤتمر الذي عقده: "أبو جبل كلمني تليفونياً بالأمس وأكد لي انه باقي في نادي الزمالك، وسيجدد في أقرب وقت".

مرتضى منصور عن التجديد لأشرف بن شرقي

وأضاف: "بن شرقي لم يطلب المستحيل وطلباته عادله وسيكون من اللاعبين الذين جددوا، وسنجدد معه أيضاً خلال الأيام القادمة".

وزاد: "بعد تسديد كل مستحقات اللاعبين في كل الألعاب أصبح لدينا 50 مليون جنية ونستطيع دفع كل مقدمات عقود اللاعبين الذين سنجدد معهم".