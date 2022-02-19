جدة - نرمين السيد - وأوضح معيط فى تصريحات تلفزيونية، أن الأوضاع الاقتصادية، فى الدول المحيطة صعبة للغاية، وتعانى من نقص الخدمات العامة، مثل الكهرباء ونقص السلع والأدوية.
وأضاف وزير المالية، أنه بالرغم من الزيادة السكانية والظروف التى تمر بها الدولة، لكنها فى بناء تقدم مستمر، وتم معالجة مشاكل كبرى معالجة جذرية.
وتابع وزير المالية، أن المشاريع التى أقيمت وفرت ملايين فرص العمل، لافتا إلى أن الدولة حاليا تعمل على حل مشكلة المياه من خلال ضخ استثمارات ضخمة لأنها بمثابة أمن قومى.
وأوضح وزير المالية، أن عدم شعور البعض بالتحسن أمر طبيعى للغاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: منظومة التأمين الصحى الشامل تزيل عبئا ماليا ضخما عن المواطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.