/680181/السعودية-تستضيف-عرض-المصارعة-الحرة-الضخم-غرفة-الإقصاء-اليوم

ينتظر عشاق ومحبي المصارعة الحرة، العرض الضخم "غرفة الإقصاء" أحد عروض wwe الشهرية الكبرى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيقام العرض في جدة بالسعودية، تحت رعاية تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية، وسيبدأ العرض في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة اليوم السبت.

وستقام عدة نزالات قوية، حيثت يدافع بوبي لاشلي على لقبهwwe في نزال داخل القفص أما عدة مصارعين، أبرزهم بروك ليزنر.

كما يتحدى المصارع الأسطوري جولد بيرج، رومان رينز في نزال على اللقب العالمي، بجانب استضافة نزال سيدات لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

وسينقل العرض بشكل مباشر على شبكة قنوات “إم بي سي”، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

كارتيرون: أثق في لاعبي الزمالك لتحقيق الفوز غداً أمام ساجرادا

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام ساجرادا الأنجولي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصجفي الخاص بالمباراة: "لا يوجد لقاء سهل وأخر صعب، ولكن متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية".

وأكمل: "اللعب في أنجولا ليس سهلًا بسبب الرطوبة، لكننا نلعب من أجل الفوز في جيمع مبارياتنا، وأثق في قدرات لاعبين الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية".

وزاد: "نحن مطالبين بالتركيز وأن يكون لدينا قوة ذهنية في المباراة لتحقيق الانتصار، ولدي ثقة كبيرة فى جميع اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد نعود بها من أنجولا".

موسيماني: من الصعب الفوز على الهلال في السودان

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حول لقاء فريقه أمام الهلال السوداني، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الصعب أن نذهب إلى السودان ونفوز على الهلال في ملعبهم" .

وأضاف: " في الشوط الثاني من اللقاء قدمنا مستوى جيد وكنا نلعب أفضل منهم، وكنا نستطيع التسجيل، ولكن درجة الحرارة العالية كانت عائق أمامنا".

تصريحات موسيماني

وزاد: "نتيجة التعادل أمام الهلال على ملعبهم مرضية بالنسبة لنا، ولكن نحن ذهبنا إلى السودان من أجل الفوز، وهذا وضح خصوصاً في الشوط الثاني".

وأردف: "مستوى الهلال في الموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي، بجانب المدير الفني المميز الذي يمتلكونه، فهو قام بتغيير أشياء كثيرة عندهم عن العام الماضي".