/680176/شاكين-إنك-مشتغلتش-قبل-كده-أبرز-المواهب-التي-فاجأت-لجنة-التقديم-التلفزيوني

انطلقت منذ قليل الحلقة الثالثة لبرنامج «الدوم» وبدأت الحلقة بفقرة التقديم التلفزيوني والذي يتم خلال دقيقة واحدة، ولجنة تحكيمه متألقة هن المذيعات لميس الحديدي ونجوى إبراهيم وجاسمين زكي، وظهر المتسابق الذي بهر الجمهور ولجنة التحكيم بموهبة فذه في التقديم التلفزيوني، والتي أثارت تساؤلاتهم بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز مواهب التقديم التلفزيوني في برنامج «الدوم» وذلك خلال السطور القادمة.

لميس الحديدي: إزاي مشتغلتش قبل كده!

بدأت اليوم مرحلة الدقيقة الواحدة في كلًاا من الغناء والتقديم التلفزيوني والتمثيل، وكان أولها هي فقرة التقديم التفزيوني التي كانت من أبرز الفقرات، وحظى المتسابق في التقديم التلفزيوني الذي قدم بطريقة مميزة ومتقنة أبهرت لجنة التحكيم، وأثار تساؤلاتهم لأنه صرح أنه لم يعمل في أي مكان من قبل، وكان ردهم: إزاي مشتغلتش قبل كده مش معقول!.

تفاصيل برنامج «الدوم»

يذاع برنامج «الدوم» عبر قناة On الذي يقوم بتقديمه كلًا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

ويضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد.

لجان تحكيم في برنامج «الدوم»

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج يعتمد على 3 فقرات لكل منهما لجنة تحكيم مختلفة عن الاخرى، وهما «التقديم، والغناء، والتمثيل»، لجنة تحكيم فقرة الغناء، تعد من أكثر اللجان التي كانت متساهلة مع المتسابقين في الحلقة الأولى بينما وتكونت من «حميد الشاعري، الملحن عمر مصطفى، والمؤلف أمير طعيمة».

أما عن لجنة تحكيم فقرة التقديم والإذاعة، فكانت الاكثر حدة والتي تكونت من الإعلامية لميس الحديدي ونجوى إبراهيم وياسمين زكي.

وتكونت لجنة تحكيم فقرة التمثيل من الفنانة يسرا، والتي كانت أبسط الحكام، والفنان عمر يوسف الأكثر مداعبة بينهم، والمخرج مروان حامد الأكثر حدة وصارمة في الموافقة على الإدلاء بصوته للمتسابقين، ويشهد البرنامج تطور متألق وأداء مبدع من قبل المتسابقين.