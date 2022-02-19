سفير مصر فى الجزائر يلتقى رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وتم خلال المقابلة استعراض الجهود الوطنية بالبلدين للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان فى شتى المجالات، بما فى ذلك المبادرات التنموية الوطنية التى تستهدف تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل على غرار مبادرة "حياة كريمة" التى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى. كما تم التباحث حول سبل دفع وتطوير التعاون والتنسيق بين مجلس حقوق الإنسان بالجزائر والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر. وأكد رئيس المجلس على الاهتمام الجزائرى بتدعيم العلاقات مع مصر فى مجال حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والتجارب فى هذا الصدد، مشيرا لمتابعته وتقديره للجهود المصرية فى مجال تعزيز حقوق الإنسان.

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