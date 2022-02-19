جدة - نرمين السيد - تعرضت مدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، إلى عاصفة ترابية وموجة من الطقس السيئ، التى اجتاحات معظم الأنحاء، وأدت إلى تصاعد الأتربة إلى مستويات مرتفعة أثرت بشكلٍ جزئى على حركة السير والمشاة على الطرق السريعة، والطريق الصحراوى أسوان/إدفو، فيما أطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب وقائدى المركبات بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.





ومن جهتها قررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقى الإسعاف والإطفاء، تحسبا لأى أحداث ناجمة عن العواصف الترابية على مدار الساعات القليلة المقبلة. كما أعلنت المحافظة حالة الاستنفار داخل غرفة عمليات داخل مبنى ديوان عام المحافظة لتلقى أى بلاغات أو إخطارات بشأن العاصفة، سواء على مستوى الأرواح أو الممتلكات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاصفة ترابية تضرب أسوان.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.