/680174/الرجاء-يفوز-على-وفاق-سطيف-خارج-ملعبه-في-دوري-أبطال-أفريقيا

حقق فريق الرجاء المغربي الفوز على نظيره وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 1/0، على ملعب "5 جويلية" بالعاصمة الجزائرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم لاعبوا الرجاء لقاء قوي خارج ملعبهم أمام وفاق سطيف، واستطاعوا أن يحسموا اللقاء لصالحهم، وحصد 3 نقاط مهمين في صراع التأهل من المجموعة للدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وأحرز الهدف محمد زريدة في الدقيقة 71، بعد عدة محاولات متتالية من الفريق المغربي لإحراز التقدم، وهو ما نجحوا فيه بالفعل.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الرجاء للنقطة رقم 6 في المركز الأول من مبارتين أي حصد العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد وفاق سطيف عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

الأهلي يتعادل مع الهلال في الجوهرة الزرقاء

بهذا التعادل يفشل الأهلي في تحقيق الفوز في السودان على الهلال، والتي لم يحققها في تاريخ أربع مباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء.

تحصل الهلال السوداني في الشوط الأول على خمسة ركنيات، والتي نجح فيها النادي الأهلي من تشتيتها بكل قوة، مقابل ركنية وحيده للمارد الأحمر.

شهد الشوط الأول بين الهلال السوداني والأهلي، على العديد من المشادات على الكرة في وسط الملعب والتي تفوق فيها صاحب الأرض والضيافة الهلال .

أخطر كرات المباراة بين الهلال والأهلي

جاءت أخطر كرات الشوط الثاني من مباراة الهلال السوداني والأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباارة، عن طريق تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة تصطدم بالقائم الأيسر لأبوعشرين حارس السودان.

ردت كرة محمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة بكرة مرتده خطرة على شباك الأهلي، ولكن حسين الشحات يعود ويعمل خطأ من بعد منتصف الملعب ويأخذ بطاقة صفراء.

تصريحات موسيماني

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الصعب أن نذهب إلى السودان ونفوز على الهلال في ملعبهم" .

وأضاف: " في الشوط الثاني من اللقاء قدمنا مستوى جيد وكنا نلعب أفضل منهم، وكنا نستطيع التسجيل، ولكن درجة الحرارة العالية كانت عائق أمامنا".

وزاد: "نتيجة التعادل أمام الهلال على ملعبهم مرضية بالنسبة لنا، ولكن نحن ذهبنا إلى السودان من أجل الفوز، وهذا وضح خصوصاً في الشوط الثاني".

وأردف: "مستوى الهلال في الموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي، بجانب المدير الفني المميز الذي يمتلكونه، فهو قام بتغيير أشياء كثيرة عندهم عن العام الماضي".