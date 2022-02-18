/680175/وكيل-تعليم-قنا--انتهاء-استعداد-بدء-الفصل-الدراسي-الثاني

دوت الخليج

وقال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا في بيان إعلامي، اليوم الجمعة، إنه جرى التشديد على المتابعة الميدانية للمدارس للتأكد من مدى جاهزيتها من كل الأوجه لاستقبال الطلاب بالترم الثاني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية.

وكيل تعليم قنا : انتهاء استعداد بدء الفصل الدراسي الثاني

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا بإتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول حفاظا على حياة وصحة الطلاب والمعلمين، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني، والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم، وتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي، وتفعيل المجموعات المدرسية وتوزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك.

وأضاف خالد، أنه وجه أيضا بضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة، وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف، وتوقيع المتابعين في دفتر الأمن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي، والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل.

كما شدد على مديري الإدارات بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين وأبنائنا الطلاب داخل المدرسة وضرورة التشديد على توافر المطهرات داخل دورات المياه، وأن تكون مهمة فرد الأمن استقبال الزوار وتوجيههم وعدم السماح لهم بالدخول إلى فصول المدرسة أو الصعود للأدوار أو اجتياز الأبنية المدرسية دون المرور على مدير المدرسة أو الوكيل أو المشرف المختص حسب الزيارة.

وأكد عدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع بدفتر الأمن والاطلاع على هويته وسبب الزيارة، وعدم مغادرة فرد الأمن المتواجد على البوابة إلا بخروج المشرف وتسليم الدفتر إلى مشرف وتسليمه لإدارة المدرسة.