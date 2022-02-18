/680175/وكيل-تعليم-قنا--انتهاء-استعداد-بدء-الفصل-الدراسي-الثاني
أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، انتهاء استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني، والمقرر انطلاقه غدا السبت بمدارس الفترتين.
دوت الخليج
وقال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا في بيان إعلامي، اليوم الجمعة، إنه جرى التشديد على المتابعة الميدانية للمدارس للتأكد من مدى جاهزيتها من كل الأوجه لاستقبال الطلاب بالترم الثاني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية.
وكيل تعليم قنا : انتهاء استعداد بدء الفصل الدراسي الثاني
ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا بإتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول حفاظا على حياة وصحة الطلاب والمعلمين، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني، والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم، وتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي، وتفعيل المجموعات المدرسية وتوزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك.
وأضاف خالد، أنه وجه أيضا بضرورة تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة، وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف، وتوقيع المتابعين في دفتر الأمن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي، والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل.
كما شدد على مديري الإدارات بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين وأبنائنا الطلاب داخل المدرسة وضرورة التشديد على توافر المطهرات داخل دورات المياه، وأن تكون مهمة فرد الأمن استقبال الزوار وتوجيههم وعدم السماح لهم بالدخول إلى فصول المدرسة أو الصعود للأدوار أو اجتياز الأبنية المدرسية دون المرور على مدير المدرسة أو الوكيل أو المشرف المختص حسب الزيارة.
وأكد عدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع بدفتر الأمن والاطلاع على هويته وسبب الزيارة، وعدم مغادرة فرد الأمن المتواجد على البوابة إلا بخروج المشرف وتسليم الدفتر إلى مشرف وتسليمه لإدارة المدرسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل تعليم قنا : انتهاء استعداد بدء الفصل الدراسي الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.