محمد معيط: أبويا كان خفير.. وعمرى ما حلمت إنى أكون وزير (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف معيط، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن والده كان يعمل خفيرا وأنه وصل إلى منصبه بالاجتهاد وليس عبر الواسطة، وكان يتمنى أن يشاهده والده وهو فى منصب وزير.

وتابع: "قدامكم واحد عادى جاى من الريف ومن أسرة بسيطة ومفيش ولا واسطة ولا حاجة، القيادة السياسية وضعت معايير وانطبقت عليا ولقيت نفسى وزير مالية مصر، وعمرى ما حلمت إنى أكون وزير مالية".

وعن مسابقة الضرائب قال: "قولت لسيادة الرئيس لو ابن وزير المالية ومقدم فيها ومنطبقتش عليه الشروط مش هايشوفها".