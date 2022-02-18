إبراهيم فايق يستعرض قصة نجاح مريم وجيه أشهر فنانة تشكيلية من قادرون باختلاف

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى إبراهيم فايق، إن مريم وجيه، أشهر فنانة تشكيلية من قادرون باختلاف، مثلت مصر ورفعت علم الدول فى 50 محفلا دوليا وحصدت عشرات الجوائز، كما أنه طالبة بكلية فنون جميلة ومحترفة جرافيك وموهوبة فى الرسم التشكيلى، مشيدا بنجاحها فى ذلك وقال موجها حديثه إليها: "أنا خطى وحش ومبعرفش أرسم، إنتى أحسن منى ألف مرة".





واستضاف برنامج "مصر تستطيع" الذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق على قناة "dmc"، مريم وجيه، أشهر فنانة تشكيلية من قادرون باختلاف. كما استضاف البرنامج هناء أمين، والدة مريم، والتى قالت إن ابنتها بدأت رحلة النجاح فى السباحة ولكنها تعرضت لوعكة صحية لتخوض تجربة التلوين والرسم، مشيرة إلى أن مريم تأخذ وقتا فى رسم المناظر الطبيعية ولكنها تتعلم من خلال اليوتيوب وتأخذ أفكار بسيطة لتنفيذ الأعمال بسرعة. شددت على أن ذوى القدرات الخاصة بحاجة إلى ممارسة الموهبة الخاصة بهم بشكل أكبر ولإخراج الطاقة أول بأول، مشيرة إلى أن مريم مميزة ومنظمة فى كل حياتها حتى فى طريقة ارتداء ملابسها. يذكر أن برنامج "مصر تستطيع" يقدم حلولا مبتكرة لتنمية مهارات الشباب والأطفال العلمية، ويلقى الضوء على نماذج مصرية تصدرت العالم فى مسابقات وتصنيفات دولية داخل الوطن ومن خارجه، ويذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام السابعة مساء.

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