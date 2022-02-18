مبادرة لمجابهة المخدرات فى أسوان

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ أسوان فى بيان، اليوم الجمعة، أن هذه المبادرة جاءت للحد من انتشار تعاطى المواد المدمنة والمخدرات بين الشباب؛ إذ تم تخصيص وحدة تحليل طبية مدعمة بأجهزة التحاليل والكوادر الطبية تابعة لمديرية الصحة، التى تقوم أثناء اللقاء الجماهيرى الأسبوعى للمحافظ مع المواطنين بالكشف الفورى على المتقدمين بالطلبات.

وأشار إلى أنه تم الكشف على عدد كبير من هؤلاء المتعاطين؛ منهم من تم ضبطه وتحويله للجهات المختصة مع تقديم أوجه العلاج للشفاء، وآخرين حاولوا الهرب قبل إجراء التحاليل، على الرغم من أن الدولة تقدم العلاج المجانى من خلال التواصل مع المختصين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء على الرقم 16023.