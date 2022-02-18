/680165/تريزيجيه-يقود-باشاك-شهير-للفوز-على-ريزا-سبور-بتسجيله-هدفين-فيديو

حقق فريق باشاك شهير الفوز على نظيره رايزا سبور بهدفين مقابل لا شئ، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري التركي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وافتتح محمود حسن تريزيجيه أهدافه مع فريقه الجديد، وأحرز هدفين، ليقود فريقه للفوز بثنائية أمام ريزا سبور.

وسجل تريزيجيه الأهداف في الدقائق 33 و52، ليكون أحرز هدفين وصنع هدف في أول مبارتين له مع فريقه الجديد، المعار له من أستون فيلا.

هدف تريزيجيه الاول في الدوري التركي 👏 pic.twitter.com/6BU4bJBnev — HAMADI 🇿🇦 (@hamadiix) February 18, 2022

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد باشاك شهير للنقطة رقم 43 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ريزا سبور عند 23 نقطة بالمركز الثامن عشر.

هدف تريزيجيه الثاني في الدوري التركي pic.twitter.com/OjgBa56a2N — HAMADI 🇿🇦 (@hamadiix) February 18, 2022

مدرب باشاك شاهير عن ضم تريزيجيه: سيكون حلنا في المباريات

أشاد التركي إمره بلوز أوغلو، المدير الفني لباشاك شهير، بالدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، المنضم حديثا إلى صفوف الفريق، قادما من أستون فيلا الإنجليزي خلال الإنتقالات الشتوية.

وقال أوغلو في تصريحات عبر شبكة "dha" التركية: "أعتقد أن تريزيجيه والصفقات الجديدة سيقدمون مساهمات جادة للفريق".

وأضاف: "نحن سعداء بالتعاقد مع تريزيجيه، إنه لاعب جيد، وكل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم في سوق الانتقالات ذو جودة عالية".

وواصل: "الصفقات الجديدة من شأنها تحسّين جودة الفريق، تريزيجيه سيعطينا حلول أكثر في المباريات".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لقد قمنا بـ 5 تعاقدات جديدة، وهما مهمين جدًا للنادي، وأنا أشكر الإدارة على مساعدتها لنا".

عقد تريزيجيه مع باشاك شاهير

وجاء إنتقال الدولي المصري إلى باشاك شهير على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعدما كان خرج رئيس الفريق التركي منذ أيام وأعلن أنهم أتفقوا مع اللاعب للإنتقال لهم.

ونشر أستون فيلا على موقع التواصل الاجتماعي خبر انتقال تريزيجيه، متمنيين لهم التوفيق والنجاح، وأن يعود لهم بعد نهاية الإعارة.

وانتقل محمود حسن تريزيجيه لصفوف باشاك شاهير، من قبل أستون فيلا الإنجليزية، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

ونشر أستون فيلا على موقع التواصل الاجتماعي خبر انتقال تريزيجيه، متمنيين لهم التوفيق والنجاح، وأن يعود لهم بعد نهاية الإعارة.