/680164/إحنا-ملوك-المجال-حمو-بيكا-يشيد-بصناع-أغنياته

حرص مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا على توجيه رسالة لزملائه الذين يشاركونه بشكل متواصل في أغنياته المختلفة، مشيرا إلى أنهم يد واحدة.

دوت الخليجيرصد رسالة حمو بيكا لصناع أغنياته

وكتب حمو بيكا عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: «اللي شايفينهم في الصورة دول " تيم ال Vip " ، التيم ده اللي بدأ مع بعض من تحت الصفر ، لحد ما عافرنا و مكناش نتخيل أننا ممكن نوصل للي احنا فيه دلوقتي».

حمو بيكا: فيه شياطين عايزين يوقعوا بينا

وتابع: «حصل مشاكل كتير و واجهنا صعوبات كتير اوي عشان نبقي حاجه ، احنا مافيش حد فينا شايل من التاني في حاجه و كل اللي حصل الفترة دي كلام شياطين و ناس كانت بتحاول توقع بينا».

حمو بيكا: احنا ملوك المجال

واختتم حديثه قائلا: «الحمد لله علي كل اللي فات ، و اللي بيحبلنا الخير يدعينا و استنوا مننا كل جديد سوا احنا تيم ال Vip ، احنا ملوك المجال».

أزمة حمو بيكا وحلمي عبد الباقي

الجدير بالذكر، أنه نشب خلاف قوي بين مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وعضو مجلس نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي، بعد أن تقدم الاخير ببلاغ ضد حمو بيكا أوضح به أن الأخير قام باتهامه بأخذ رشوة وتذوير أوراق رسمية، وعلق حمو بيكا على الأمر من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز عبر برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية mbc مصر، فقال: «أستاذ حلمي على دماغي ومفيش بيننا أي مشكلة ومفيش كلام متوجه له والمرة الجاية هقول الأسامي اللي عملت معايا كدا عن طريق مستندات وأوراق».

وتابع: «أنا محددتش حد من مجلس نقابة الموسيقيين، وأنا قابلت أستاذ حلمي عبد الباقي في دبي وهو إنسان محترم وأنا مشكلتي مع ناس معينة، وعايز أقعد مع الفنان هاني شاكر».

حلمي عبد الباقي يتنازل عن بلاغه ضد حمو بيكا بشروط

من جانبه أكد الفنان حلمي عبد الباقي، تنازله عن بلاغه ضد حمو بيكا في حالة إثبات صحة ما صرح به بمستندات وأدلة رسمية، فقال: «معنديش مشكلة أتنازل عن البلاغ لو حمو بيكا أثبت صحة كلامه».