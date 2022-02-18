لقاء حوارى للتوعية بمواجهة التغيرات المناخية فى جامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة الأزهر جلسة حوارية ضمن اللقاءات المؤسسية للتعرف على رؤيتهم وتأهليهم للمشاركة والاستعداد لقمة COP27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية نوفمبر المقبل.





وناقش الطلاب - خلال الجلسة التى استضافت الخبير البيئى الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربى للشباب والبيئة بمخيم الطلاب بالجامعة - قضية التغيرات المناخية فى إطار استضافة مصر للمؤتمر الدولى للتغيرات المناخية.

وتضمن اللقاء التعرف على معلومات الطلاب عن قضية التغيرات المناخية والأنشطة التى يقومون بها لمواجهة تلك القضية وهل تتضمن مناهجهم تلك القضية، واستمع رشوان إلى معلومات الشباب الذى تفاعل مع تلك القضية الهامة.

ودعا الشباب بزيادة الأنشطة التى تتناول تلك القضية، مطالبين الجامعة بالعمل على وجود منهج دراسى للتوعية بمخاطر الأزمات البيئية والمناخية وإدراج قضية التغيرات المناخية فى جميع الأنشطة الطلابية التى يمكن أن يقوم بها الشباب فى إطار المشاركة المجتمعية وتم الاتفاق على البدء الفورى مع إدارة رعاية الطلاب بتنظيم سلسلة ندوات بفروع الجامعة بدءا من الترم الدراسى الجديد.

عقدت الجلسة تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة من خلال إدارة رعاية الطلاب وإشراف محمد الشربينى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ومحمود صديق نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.