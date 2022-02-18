/680162/ليلة-الإسراء-والمعراج-2022-سبب-التسمية-بهذا-الاسم

ليلة الاسراء والمعراض.. تعد هذه المناسبة من المناسبات القيمة بالنسبة للمسلمين، حيث ينتظرها العديد من المسلمين بكافة انحاء العالم، .. وذلك لان هذه الليلة هي التي قام فيها محمد عليه افضل صلوات ربي وتسليماته، بالرحلة المباركة ، وكانت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حيث الصعود فيها الى السماء.

ليلة الإسراء والمعراج 2022.. سبب التسمية بهذا الاسم

ونظرا لاهتمام عدد كبير به من المواطنين نرصد في السطور التالية معللومات هامة عن هذه الليلة وتاريخها وسبب تسميتها بهذا الاسم.

ليلة الاسراء والمعراج من معجزات الله لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام

تاتي هذه الليلة لتوافق يوم الاثنين 28 فبراير، "27 رجب لعام 1443 هجريا" ، وتعد هذه الليلة التي تم ذكرها في القران الكريم من المعجزات التي ذكرها الله على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، بان اصطفاه بتكريمه من جميع الانبياء ليقوم بها.

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الرسول صلى الله عليه وسلم قام خلال ههذا اليوم بلقاء انبياء الله جميعا ، وكان حينها الصلاة مفروضة على المسلمين ب 50 مرة في اليوم، واستجاب الله عز وجل بكرمه ولطفه لرغبة الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تكون 5 فقط، بدلا من خمسين وذلك رافة وورحمة بأمته، فهذا الامر يعد معجزة من معجزات الله للنبي محمد. حكم الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج .

الاحتفال بهذه الليلة

وعن حكم الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج ، قالت دار الافتاء بعد ان زعم العديد من الناس يان هذه اليله لم تحدث في التاريخ المذكور وانها بدعة:" المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصم، وبالتالي الاحتفال بهذه المناسبة في التاريخ السابق ذكره بكافة أنواع الطاعات والقربات يعدر شيء مشروعٌ ومستحب". ، وهذه الاحتفالات تطون سعادة وفرحا بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وبالنسبة لما تم تداوله بشان تحريم الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج في السبع وعشرين من شهر رجبٍ الأصم، تعد اقوال لا اساس لها من الصحة وبدع لا يمكن الاخذ بها والاعتماد عليها.