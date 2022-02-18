/680140/يسري-المغازي سياسة-مصر-الفاعلة-تجاه-ليبيا-بتوجيهات-السيسي-ناجحة-بمختلف-المقاييس

أعرب النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، عن تقديره الشديد للسياسة المصرية تجاه ليبيا اليوم وعبر السنوات الماضية، والتي تقوم على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا ووحدة الأراضي الليبية والرفض التام للتدخل الأجنبي في شؤونها، ومساندة المسار السياسي الراهن لتسوية الأزمة الليبية.

يسري المغازي: سياسة مصر الفاعلة تجاه ليبيا بتوجيهات السيسي ناجحة بمختلف المقاييس

ونوه المغازي في تصريحات له اليوم، بلقاء الرئيس السيسي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على هامش لقاءاته في بروكسل، وتأكيده حرص مصر على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية، من أجل تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، ومواجهة التحديات والقضايا المختلفة لجموع الليبيين.

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وأضاف المغازي أن موقف مصر الرائد من الأزمة الليبية، وبقاءها على مسافة واحدة من كل الأطراف لاستعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية واستعادة الأمن، وتعزيز مختلف الجهود لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

واختتم رءيس عربية النواب، بأن السياسة المصرية الفاعلة في ليبيا، كانت ولا تزال ناجحة على مختلف المستويات، لأنها سياسة متزنة تراعي ضرورات الأمن القومي المصري والمصلحة العليا الليبية.