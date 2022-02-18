/680139/بعد-قليلمراسم-عزاء-رئيس-المحكمة-الدستورية-السابق-المستشار-سعيد-مرعى-تنطلق-من-مسجد-المشير

تجرى مراسم عزاء المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد قليل من مسجد المشير محمد حسين طنطاوى، وذلك بعد أن وافاته المنية الأربعاء الماضى وشيع جثمانه من مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر إلى مثواه الأخير بمدافن عائلته بقرية القبابات في أطفيح جنوب الجيزة.

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وتقدمت مختلف مؤسسات الدولة المصرية بداية من مجلس الوزراء ومجلسى النواب والشيوخ، والقيادة العامة للقوات المسلحة وأيضا المحكمة الدستورية العليا بنعى فى وفاة المغفور له المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة السابق، والذي وافته المنية صباح الأربعاء، بأحد المستشفيات بعد صراع طويل مع مرض عضال.

وأشادت المحكمة الدستورية العليا- في بيان لها- بالراحل المستشار سعيد مرعي، بوصفه قاضيا دستوريا جليلاً وعالمًا كبيرًا، أثرى بأحكامه وفقهه القضاء الدستوري في مصر والعالم العربي على مدى أكثر من 40 عامًا، مؤكدة أنها فقدته برحيل رئيسها السابق علما من أعلام العدالة، ورمزًا من رموزها ومثالاً يحتذى به في وطنيته وإخلاصه للدولة المصرية.

بعد قليل..مراسم عزاء رئيس المحكمة الدستورية السابق المستشار سعيد مرعى تنطلق من مسجد المشير

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، تقدم أيضا ببالغ الحزن والأسى ، فى وفاة المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وقال:" بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق . وأردف رئيس مجلس النواب: "أن مصر فقدت شخصية قضائية كبيرة ، ونموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن ."