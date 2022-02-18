إجراء جراحتين لتفتيت تكلسات الشرايين التاجية بالتأمين الصحى ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم بمستوى فريق عمل أطباء مستشفى التأمين الصحى بالمحافظة، الذى نجح فى إجراء جراحتين لإزالة التكلسات الشديدة من الشرايين التاجية باستخدام تقنية حديثة "الروتابليتور" ومن ثم توسيع الشرايين.





وأعرب عن تقديره للعاملين بفرع التأمين؛ لتفانيهم فى العمل وتقديم أفضل ما لديهم، ضمن المنظومة الصحية بالمحافظة التى لا تدخر جهدا فى سبيل تقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين.

وقال المحافظ عقب لقاء مدير فرع التأمين الصحى ببنى سويف الدكتور محمد يحيى إسماعيل: إن إجراء الجراحتين يأتى استكمالًا لسلسلة عمليات الجراحات الدقيقة، التى يقوم بها أطباء المستشفى فى الآونة الأخيرة، بدعم من المحافظة، وتحت قيادة الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك منذ افتتاح قسم القسطرة، مشيرا إلى أنه تم إجراء نحو 600 عملية قسطرة، وتركيب دعامة دوائية، و10 عمليات تركيب منظم لجهاز ضربات القلب.

من جهته، قال مدير فرع التأمين الصحى ببنى سويف إنه تم إجراء جراحتين الأولى لمريض فى العقد الخامس من العمر والحالة الثانية لمريض فى العقد السابع، وذلك فى وضع صحى حرج نظرا لوجود نسبة تكلسات عالية من الكالسيوم فى الشرايين التاجية، مما يصعب تركيب دعامات وتتطلب استخدام "الروتابليتور أو ما يعرف بالدريل" لتخفيف نسبة الكالسيوم ثم تركيب دعامات، وقد تم إجراء الجراحتين بنجاح والمريضان تحت المتابعة وحالتهما الصحية مستقرة.

بدوره، أوضح مدير المستشفى الدكتور شهاب الدين صلاح أنه تم إجراء الجراحتين، بإشراف الدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم القلب من قبل فريق عمل ضم: الدكتور هشام بشرى أستاذ أمراض القلب، والدكتور محمد مبروك مدرس أمراض القلب كلية طب بنى سويف، والأخصائيين الدكتور أحمد جابر العمدة والدكتور مصطفى محمد عبدالعظيم والدكتور باسم أحمد عبدالله والدكتور شريف الزناتى والدكتور نور الدين الجارحى، والنواب الدكتور مصطفى حسن والدكتور عبدالرحمن رمضان والدكتور أحمد عبدالله، وفنى الأشعة محمود عويس، والتمريض: أحمد سيد، وسيد إبراهيم، وأحمد الشيخ.