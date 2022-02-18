جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لعام 2020 الذى صدر فى أكتوبر 2020 لتنظيم عملية إدارة المخلفات بأنواعها فى مصر، وتحديد الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة.





ويتناول الإنفوجراف التالى حوافز مالية وإعفاءات ضريبية ومزايا خضراء لقانون المخلفات:- وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن صدور اللائحة جاء نتاج عمل متواصل على مدار عام مع كل الجهات المعنية والفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات وشركاء التنمية للخروج بلائحة مفصلة وافية توضح جوانب تنفيذ القانون، لبدء التنفيذ الفعلى للقانون الذى يعد أول قانون منظم لعملية إدارة المخلفات بأنواعها فى مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حوافز مالية وإعفاءات ضريبية ومزايا خضراء لقانون المخلفات (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.