/680138/جماهير-الأهلي-تهاجم-علي-معلول-بعد-التعادل-مع-الهلال-السوداني-صور

شنت جماهير الأهلي هجوم كبير على الظهير الأيسر للفريق علي معلول، عقب التعادل مع الهلال السوداني بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الهجوم على اللاعب على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نهاية المباراة، بسبب المستوى الضعيف الذي ظهر به علي معلول كما وصفته جماهير الأهلي.

ووصفت جماهير الأهلي بأن اللاعب قدم اليوم أقل مبارياته مع القلعة الحمراء منذ انضمامه لهم.

وحصد الأهلي أول نقطة له، بعدما تأجلت مباراته الأولى أمام المريخ بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

الأهلي ضد الهلال بهذا التعادل يفشل الأهلي في تحقيق الفوز في السودان على الهلال، والتي لم يحققها في تاريخ أربع مباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء. تحصل الهلال السوداني في الشوط الأول على خمسة ركنيات، والتي نجح فيها النادي الأهلي من تشتيتها بكل قوة، مقابل ركنية وحيده للمارد الأحمر.

شهد الشوط الأول بين الهلال السوداني والأهلي، على العديد من المشادات على الكرة في وسط الملعب والتي تفوق فيها صاحب الأرض والضيافة الهلال .

أخطر كرات المباراة بين الهلال والأهلي

جاءت أخطر كرات الشوط الثاني من مباراة الهلال السوداني والأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباارة، عن طريق تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة تصطدم بالقائم الأيسر لأبوعشرين حارس السودان.

ردت كرة محمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة بكرة مرتده خطرة على شباك الأهلي، ولكن حسين الشحات يعود ويعمل خطأ من بعد منتصف الملعب ويأخذ بطاقة صفراء.

تشكيل الهلال السوداني أمام الأهلي:

حراسة المرمى: علي أبو عشرين.

خط الدفاع: فارس عبد الله – محمد واتارا – محمد أحمد ارنق – صلاح عادل.

خط الوسط: والي الدين بوغبا – جيرارد فيري – عبدول أجاجون.

خط الهجوم: عيد مقدم – إبراهيما مصطفى – ياسر مزمل.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول ـ محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: أليو ديانج ـ عمرو