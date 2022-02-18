/680136/هرموناته-ملخبطة-شمس-الكويتية-تهاجم-مروجي-فيديو-اعتدائها-على-شاب

أثارت الفنانة الشهيرة، شمس الكويتية الجدل حولها في الساعات القليلة الماضية، بعد أن تدوال رواد السوشيال ميديا فيديو لها أثناء اعتدائها على أحد الشباب، في محاولة منعها من قبل جماعة من الرجال لكنها كانت غاضبة للغاية.

دوت الخليجيرصد تعليق شمس الكويتية على فيديو اعتدائها على رجل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وخرجت شمس الكويتية عن صمتها لتعلق على هذا الفيديو، من خلال مشاركة ما تداولته المواقع عنها، ومقطع من الفيديو الخاص باعتدائها على الشاب، وعلقت عليه، قائلة«الله يلعنكم من اعلام خايس».

وفي تعليق آخر للفنانة على مروجي فيديو اعتدائها على شاب، كتب عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «لما يكون كاتب الخبر جنس عاشر مسخوط وهرموناته ملخبطه وماخذ 5 جرعات تطعيم اثيوبي».

فيديو شمس الكويتية المثير للجدل

الجدير بالذكر، أنه شهد فيديو اعتداء شمس الكويتية على أحد الرجال بالضرب والسب، انتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، جعلها تتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على تويتر، وموقع البحث الشهير جوجل.

ورجح البعض أن الفيديو المتداول ربما يعود لعمل فني تصوره الفنانة في الفترة الحالية، أو فيديو طريف لها خاص بحايتها الشخصية وقام شخص بترسيبه لتقع الفنانة في أزمة مع الجمهور والإعلام، لكن شمس الكويتية حتى الآن لم تخرج وتوضح السبب الحقيقي وراء هذا الفيديو، واكتفت بتعليقات غريبة والدعاء على مروجي الفيديو الذي أطلق عليه البعض «فضيحة شمس الكويتية».

معلومات حول شمس الكويتية

شمس الكويتية، مغنية وفنانة كويتية سعودية الأصل، واسمها الكامل شمس بندر نايف الأسلمي، ولدت يو 28 أبريل عام 1980، ولدت في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية، حصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

ادعت شمس في لقاء على قناة العربية في عام 2015، أنها تخلت عن جنسيتها الخليجية وتحمل حاليا بطاقة خضراء بريطانية وفرنسية. أول ظهور لها في عمل تمثيلي كان في عام 2018، حين شاركت في المسلسل الكوميدي عوض أبا عن جد “مسلسل” الذي تبثه قناة إم بي سي في رمضان، وهو من بطولة أسعد الزهراني وحبيب الحبيب.