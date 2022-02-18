/680134/صحة-قنا-الكشف-على-٧٠١-مواطن-فى-قافلة-طبية-مجانية-بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كوم المؤمنين التابعة لمركز قفط، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

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وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت ٧ تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٧٠١ حالة بواقع " ١٧٨ حالة أمراض جلدية وتناسلية ، ١٥٩ حالة طب اطفال، ١٥٠ حالة أمراض باطنية ، ٨٠ حالة طب وجراحة الفم والأسنان ، ٥٠ حالة جراحة عامة ، ٤٤ حالة تنظيم أسرة ، ٤٠ حالة أمراض نساء وتوليد .

صحة قنا.. الكشف على ٧٠١ مواطن فى قافلة طبية مجانية بقنا

ومن جانبه أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد ١٠٢ حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٨٤ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة ، لافتا إلى أن إجمالى المستفيدين من القوافل الطبية التى نظمتها المديرية منذ بداية العام الجارى وصل إلى ٧٨٧٨ مواطن .