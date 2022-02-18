/680132/حقوق-انسان-النواب-عن-واقعة-عروس-الإسماعيلية--ليس-من-شيم-الرجال-ضرب-الزوجات

دوت الخليج

وقالت فى بيان لها: "ليس من " شيم الرجال" أن يقوم شخص بضرب شريكة حياته وإهانتها وإذلالها وهدم أحلامها فى أن تعيش حياة آمنة مستقرة، وأن تبنى أسرتها الصغيرة، وتربى أولادها لتحقيق مستقبل أفضل، مؤكدة أن تجرؤ هذا الشخص على زوجته فى يوم زفافها، يقينا منه أنه لن يخضع لطائلة القانون، الذى لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوجات، ويؤكد أن هذا الشخص لن يصون العشرة وسيتمادى فى إهانتها والاعتداء عليها أمام أولادها وأهلها، وقد يفضى هذا الضرب إلى ارتكاب جريمة القتل.

حقوق انسان النواب عن واقعة "عروس الإسماعيلية" : ليس من "شيم الرجال" ضرب الزوجات

وأعربت النائبة أمل سلامة " صاحبة مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات"، عن أسفها الشديد، لحالة السلبية التى يعانى منها المجتمع، حيث وقعت الجريمة دون تدخل من المواطنين فى الشارع لإنقاذها، مؤكدة أنها تقدمت بمشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، بعدما أصبح إهانة المرأة وإذلالها يحدث على الملأ داخل جدران المنازل وفى الشوارع والأماكن العامة، دون مراعاة لحقوق المرأة والحفاظ على القيم الاجتماعية، مادام لا يوجد قانون يردع هؤلاء الذين يتجرأون على المرأة.

وقالت:" آن الأوان لإقرار قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، ليكون رادعا لمثل هؤلاء الأشخاص"، مؤكدة أنه الفترة القادمة ستشهد تحركات واسعة لسرعة إقرار القانون من مجلس النواب، ليحافظ على حقوق المرأة ولتحقيق الاستقرار المجتمعى