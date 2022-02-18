/680130/نشرة-أخبار-الفن-عصام-السقا-يهاجم-عريس-الإسماعلية-إليسا-توجه-رسالة-شديدة-اللهجة-لمنتقدي-حفلها-بأمريكا-وهذا-أحدث-ظهور-لـ-مي-عمر-وروبي-من-كواليس-رانيا-وسكينة

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة الموافق 18 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة للجدل بشكل كبير واللافتة للإنتباه، و التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور القادمة.

بالحجاب.. روبي ومي عمر يصدمان جمهورهما من كواليس مسلسل «رانيا وسكينة»

شاركت الفنانة المتألقة مي عمر جمهورها بصور من كواليس مسلسلها الجديد باسم «رانيا وسكينة» والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

ظهرت مي عمر برفقة روبي عبر حسابها الأولى الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، بملابس شعبية وحجاب من أعلى السطوح، وعلقت عليهم ساخرة: "أشيك اتنين في مصر.. رانيا وسكينة، رمضان 2022 إن شاء الله".

المقطع ده هيفضل وصمة عار".. عصام السقا يهاجم عريس الإسماعيلية

انتشر في في فيديو متداول على مواقعالتواصل الاجتماعي، يظهر عريس يضرب عروسته قبل زفافهما في الشارع، والحضور يحاولن الدفاع عنها، ومن بعدها تظهر عروس الإسماعيلية في حفل زفافها وكأن شيئًا لم يكن.

قام الفنان عصام السقا بنشر صورة للعريس الذي قام بالتعدي على عروسته بعنف في الشارع أمام الماعزيم والمارة في الشارع، وعلق عليها عصام وقال معترضًا على ما قام به هذا الشخص وكتب:" انت واد دكر كدا.. عشان يثبت لأهله إنه راجل.. وهو معداش حتي من أمام شارع الرجوله المقطع ده هيفضل وصمة عار هتلاحقك حتي ف احلامك ي ياعم الدكر انت".

إليسا لـ منتقدي حفلها الأخير بأمريكا: «موتوا بغيظكم»

وجهت المطربة اللبنانية إليسا، رسالة نارية إلى منتقدي حفلها الأخير بأمريكا، الذي أُقيم مؤخرًا احتفالًا بعيد الحب.

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "مرارًا وتكرارًا إلى الحاقدين.. موتوا بغيظكم، أفضل حفل على الإطلاق وسعيدة بغض النظر عما تقولوه".

«زواج على ورقة طلاق».. إيمان رياض تعلق على واقعة ضرب عروس الإسماعلية

تداول رواد السوشيال ميديا أمس الخميس مقطع فيديو لـ عروس الإسماعيلية، يظهر فيه عريس يعتدي على عروسته في الشارع، وفوجئ الجميع بعدها بفيديو جديد يظهر فية العريس و العروسة وهم يحتفلان بزفافهما في قاعة أفراح ومن بعدها تناولهم الحمام والعشاء في شقتهم.

وعلقت الإعلامية المصرية إيمان رياض على هذه الواقعة في ذهول، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» "صحيت الصبح لقيت الدنيا مقلوبة على العروسة دي.. بكل المقاييس هي ضحية، علقة يوم فرحها أيًا كان السبب ده مرفوض! دي لو خيانة يطلقها مش يضربها!".

وتابعت: "سبب العلقة على كلامهم زعقت لأخت العريس اللي هي بنت عمها أصلًا! وفي الآخر كملوا الفرح والرقص وأكلوا حمام، ده زواج على ورقة طلاق.. كده وأنا بفكر بشكل إيجابي لأن الأسوأ جريمة قتل جديدة".

واختتمت إيمان رياض حديثها قائلة: "ارحموا بناتكم ويا بنات ارحموا نفسكوا.. ارفضوا العادات الموروثة المتخلفة اللا إنسانية، خلي معيارك ما يرضي الله.. اللي حصل ده بكل المقاييس لا يرضي الله ورسوله".