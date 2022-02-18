/680129/المستشار- أحمد-مناع-يفوز-بمنصب-نائب-رئيس-جمعية-الأمناء-العموم-للبرلمانات-العربية-بالتزكية

شارك المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في أعمال اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بحضور واسع الأمناء العموم البرلمانات العربية، على هامش أعمال المؤتمر ٣٢ للإتحاد البرلماني العربي والمنعقد بالقاهرة. دوت الخليج وخلال الاجتماع فاز المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بمنصب نائب رئيس جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بالتزكية وبإجماع الحضور، ويعكس هذا الفوز تقدير وثقة الأمناء العموم للبرلمانات العربية بإمكانات وقدرات الأمانة العامة لمجلس النواب المصري الفنية والتشريعية برئاسة المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب. المستشار أحمد مناع يفوز بمنصب نائب رئيس جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بالتزكية المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب ، شغل منصب الأمانة العامة لمجلس النواب، مع انطلاقة الفصل التشريعى الثانيى فى يناير 2021حيث شغل قبل ذلك منصب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة وتولى رئاسة مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة (2018-2019). وعمل بمحكمة القضاء الإدارى ببورسعيد، وأعير لدولة قطر، عمل بالأمانة العامة لمجلس الدولة، وتخرج من كلية الحقوق عام 1990، - عمل بقسم الفتوى بوزارة الداخلية.

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