/680127/نائب-الدائرة-الأكبر-نصيبا-بأزمة-الإيجار-القديم-لـ-تحيا-مصر-القانون-الجديد-لن-يظلم-أحدفيديو-وصور

وجه النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو البرلمان عن الدائرة 13بمحافظة القاهرة- والتى تضم مناطق( جاردن سيتى- الزمالك – عابدين -الوايلي – الظاهر – الازبكية – عابدين – قصر النيل) رسالة لأهالى الدائرة فى ضوء التحركات الأخيرة بشأن ملف الإيجار القديم سواء على مستوى الأشخاص الإعتبارية أو الطبيعية وأيضا سواء كان سكنى أو غير سكنى.

دوت الخليج

جاءت رسالة النائب أشرف حاتم، عبر ندوة موقع دوت الخليج، والتى أدارها الزميل محمود فايد، حيث تطرقت الندوة والمناقشات بها لملف الإيجار القديم، من منطلق أن الدائرة 13 بمحافظة القاهرة من أكثر الدوائر التى تضم أزمة الإيجار القديم وبها عديد من العمارات المؤجرة كإيجار قديم سواء للأشخاص الإعتبارية أو الطبيعية، مؤكدا على أنه لا ظلم لأحد والجميع سيحصل على حقوقه سواء كان مستأجر أو مالك.

نائب الدائرة الأكبر نصيبًا بأزمة الإيجار القديم لـ دوت الخليج: "القانون الجديد لن يظلم أحد".."فيديو وصور"

ولفت النائب أشرف حاتم بأن دائرته من أكبر الدوائر التى تضم هذه الإشكاليات الخاصة بالإيجار القديم، ولكن لابد أن يتم التفريق بشأن الإجراءات الجارى إتخاذها من جانب البرلمان والحكومة بشأن هذه الأزمة، حيث أن الجزء الأول متعلق بالإيجار القديم بالأشخاص الإعتبارية وهو الخاص بالحكومة التى قامت بالإيجار من المواطنين أو الجمعيات والشركات وهو أمر يمثل نحو 60%من الدائرة وهذه إشكالية سيتم حسمها من خلال القانون والمعروض يوم الأحد على مجلس النواب، وهو ترجمة لحكم المحكمة الدستورية ولا خلاف عليه والجميع متوافق عليه.

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد بأن الجزء الثانى متعلق بالسكنى، وهو أمر لا يزال فى طور المناقشة والإعداد والتنسيق والحوار، ولكن بإطار وظروف مختلفة عن فتح هذا الملف بالبرلمان السابقة، حيث الإرادة البرلمانية والحكومية متوافقة على أهمية حسم الأزمة، وهنا توافق على وضع ضوابط حاسمة تضمن حقوق المستأجر والمالك، وهو أمر سيحقق من خلال المرحلة الإنتقالية والتدرج فى القيمة الإيجارية بما يخدم الطرفين، مشيرا إلى أنه القانون لن يأتى لطرف على حساب الطرف الأخر مهما كانت التحديات.

نائب الدائرة الأكبر نصيبًا بأزمة الإيجار القديم لـ دوت الخليج: "القانون الجديد لن يظلم أحد".."فيديو وصور"

واختتم نائب الدائرة 13 بمحافظة القاهرة بالتأكيد على أن مثل هذه الملفات تحتاج للتوافق والحوار الفعال وأن يكون هناك إيمان حقيقى بحل الأزمة وهو ما نلسمه من جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه يتصور بأن يكون القانون منصف لجميع الأطراف المعنية.