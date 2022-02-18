بينهن مادونا ومريم فخر الدين.. العنف الأسري في حياة النجمات العرب والأجانب

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ليست عروس الإسماعيلية هي أشهر وقعات الدعدي بالضرب من رجل على إمرأة، وهنا نوضح لكم قائمة طويلة من اسماء نجمات من حول العالم قام ازواجهن بضربهن حتى النزيف.

دوت الخليج تكشف عن اسماء فنانات عرف وأجانب تعرضن للضرب من قبل شريك حياتهن

مريم فخر الدين تعترف بتعرضها للضرب من زوجها

صرحت الفنانة مريم فخر الدين في لقاء تليفزيوني أجرته قبل سنوات، أنها كانت تتعرض للضرب من قبل زوجها السابق بعنف شديد، مما دفعها للطلاق منه.\

علا غانم تنفصل عن زوجها بعد تعديه بالضرب عليها

أتخذت الفنانة علا غانم قرار الإنفصال التام عن أحد أزواجها، بعد ما قام بضربها وأساء إليها أمام بناتها، مما جعلها تشعر بالإهانة الشديدة، وقررت عدم اللإبقاء على هذه المهزلة.

إيمان العاصي تنفصل عن زوجها رجلال لأعمال الشهير بسبب ضربه لها

أعلنت إيمان العاصي في أحد اللقاءات التليفزيونية منذ سنوات، عن أن ضرب زوجها رجل الأعمال الثري، كان السبب وراء أصرارها على الطلاق منه، وتعيش حتى اغلآن لرعاية ابنتها بمفردها.

شيرين كانت تتعرض للضرب من زوجها السابق

أعترفت الفنانة شرين في لقاءها التليفزيوني مع الإعلامية هالة سرحان، أن زوجها السابق كان يضربها بوحشة، حتى أنها كانت تختبئ في خزانة الملابس لكي لا يراها ويزيد في ضربها.

مادونا عانت من العنف بسبب المشروبات الكحلية

تعرضت الفنانة مادونا للكثير من العنف والضرب من زوجها النجم شون بين، والذي كان يفق وعيه عندما يشرب الكحليات، ويقوم بضربها بمنتهى القسوة، حتى أنه قيدها في كرسي ذات مرة وقام بتعذيبها وهو تحت تأثير الكحول.

ليندسي لوهان ما بين الضرب والتهديد بالقتل

أستنجدت الفنانة الأمريكية ليندسي لوهان بجيرانها، بسبب تعدي خطيبها عليها بالضرب على الشاطئ وفي منزلهما،وبعدها قام بتهديدها بالقتل، مما دفعها للاستغاثة بالجيران المحيطين بها.

ضرب آنا نيكول سميث

قام حبيب النجمة الشقراء آنا نيكول سميث بضربها هي ووالدتها، بسبب غيرتيه العمياء عليها، مما كانت عليه من جمال صارخ، حتى أنفصلا، وذكرت ذلك بين صفحات مذكراتها لعامين 1991 و1992.

تعرضت كاميل جرامر حتى كادت انتفارق الحياة

كادت الفنانة كاميل جرامي بخسارة حياتها بسبب الضرب المبرح التي كانت تتعرض له على يد حبيبها ديميتري شارالامبوبولوس، حتى لجئت للقضاء لكي تضمن عدم تعرضه لها مرة أخرى.

رئيس المجلس القومي للمرأة تعلق على حادث الإسماعيلية

حرصت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بالتعليق على حادث الإسماعيلية، وذلك بعد تصالح العروسة مع العريس الذي قام بضربها أمام المارة، بقولها"مش خير ليكي.. ومش هنتفاجئك لما يقتلك”.