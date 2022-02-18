/680125/كواليس-اليوم-الأخير-للزمالك-قبل-مواجهة-ساجرادا

خاض الزمالك تدريباته الأخيرة في أنجولا اليوم قبل مواجهة ساجرادا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض الزمالك تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة كارتيرون، الذي فضا خوض اللاعبين للتدريب البدني الخفيف خوفاً من الإجهاد، قبل لقاء الغد المرتقب.

وانتقلت بعثة الزمالك صباح اليوم من فندق الإقامة، لخوض التدريبات الأخيرة لهم في أنجولا قبل مواجهة ساجرادا غداً في تمام الساعة 6 مساءاً بتوقيت القاهرة.

وتعادل الزمالك في الجولة الأولى أمام بترو أتليتكو بنتيجة 2/2، في ستاد القاهرة، بعدما تأخر النادي الأبيض بهدفين في شوط المباراة الأول، ليعود مرة أخرى بالشوط الثاني.

الإجتماع الفني

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على زي الفريقين خلال الاجتماع بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية.

ويُعقد في السابعة مساء اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجول

وكانت بعثة فريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى أنجولا مساء الأربعاء الماضي، ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

نتيجة مباراة سموحة والزمالك

سقط الزمالك بنتيجة هدفين دون رد أمام سموحة، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وجاء في اللقاء الأسبق بالتعادل أمام بترو أتليتيكو الأنجولي بهدفين لمثلهم.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.

سجل كالابا مهاجم نادي سموحة هدف المباراة الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد عواد.

أكد سموحة بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكريم الوادي، من خلال ركلة جزاء، سددها عبد الكريم أقصى الزاوية اليسري.