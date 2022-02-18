الرئيس السيسي يلتقى رئيس المجلس الأوروبى ورئيسة المفوضية الأوروبية ببروكسل

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء جانبيا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليوم الجمعة خلال القمة الأوروبية الأفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

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