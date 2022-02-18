الصحة: نثمن حصول مصر على أحدث تكنولوجيا عالمية لتصنيع لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - رحب وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، باختيار «مصر» من قبل منظمة الصحة العالمية، لتكون أحد الدول التى تدعمها المنظمة بتكنولوجيا (mRNA) لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.





وأوضح القائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن اختيار المنظمة لـ«مصر» سيدعم جهود الدولة فى مواجهة الجائحة، بالتوسع فى تصنيع اللقاحات، وتطعيم جميع الفئات المستهدفة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات، والتوسع فى دعم القارة الأفريقية ودول الجوار، للمساهمة فى السيطرة على الجائحة عالميا.

وشدد على أن اختيار مصر لم يأتى إلا تقديرا للدعم غير المحدود الذى يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمنظومة الصحة، وشهادة من المنظمات الدولية على على نجاح المبادرات الرئاسية، بالإضافة للتطوير المستمر الذى تشهده مصر فى مجال تصنيع اللقاحات، والاستعداد لاستقبال التكنولوجيات الحديثة فى التصنيع.

وأكد حرص القيادة السياسية على توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بالتوازى مع توطين صناعة اللقاحات للوصول إلى الاكتفاء الذاتى، وتحقيق الأمن الصحى للمواطن المصرى، مع الاهتمام بدعم جهود الدول الصديقة فى توفير هذه اللقاحات والتصدى للجائحة.

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، قد أكد خطورة الاعتماد على مجموعة قليلة من الشركات لتوفير سلعة يحتاجها العالم أجمع، وهو ما أظهرته جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أهمية زيادة قدرة البلدان على تصنيع المنتجات الصحية التى تحتاجها لمواجهة حالات الطوارئ الصحية والتوصل إلى تغطية صحية تشمل الجميع.