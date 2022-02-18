الكاثوليكية تقيم القداس الثالث للأنبا يوحنا قلتة «صور»

جدة - نرمين السيد - وصلى الأنبا باخوم قداس الثالث على نية مثلث الرحمات نيافة الأنبا يوحنا قلتة، المعاون البطريركى الشرفى، وراعى كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر. وشارك الأنبا باخوم فى صلاة القداس القمص يوسف بشرى والأب يوسف عبد النور اليسوعى.

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