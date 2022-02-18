السفير المصرى فى جوبا يلتقى النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب السودان، النائب الأول لرئيس الجمهورية الجنوب سودانى د. رياك مشار، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها.





وأكد السفير المصرى خلال اللقاء على العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين على المستويين الرسمى والشعبى، والتى تعود بجذورها إلى ما قبل استقلال البلاد، مشيراً إلى انعكاس هذه العلاقات على المستوى المتقدم للتعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

كما أضاف أن مصر تولى أهمية كبيرة لإرساء السلام وتحقيق الاستقرار فى جنوب السودان، وأنها لن تدخر أى جهد من شأنه المساهمة فى تحقيق ذلك.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس جنوب السودان اعتزازه بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وبلاده، مثنياً على الدور الهام والبناء الذى تقوم به مصر لمساندة جنوب السودان والذى يلقى ترحيباً من كافة أبناء الشعب الجنوب السودانى، ومن ذلك استضافة مصر ورعايتها لأعداد كبيرة من أبناء جنوب السودان، ومسارعتها إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الفيضانات، فضلاً عن الدعم المصرى المستمر فى مختلف القطاعات مثل الرى والزراعة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يعكس حرص مصر على المساهمة فى تحقيق التنمية والاستقرار فى جنوب السودان، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة مصر هذا الدور وتعزيزه خلال الفترة المقبلة.