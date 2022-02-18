مرصد الكهرباء : 20 ألفًا و50 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

جدة - نرمين السيد - ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية فى الإنتاج، اليوم الجمعة، تبلغ 20 ألفًا و50 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم، أمس الخميس، خفض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.





ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 24 ألفًا و800 ميجاوات، مقابل 26 ألفًا و400 ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد فى نشرته اليوم، التى أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفًا و600 ميجاوات. ونوه المركز القومى للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر، اليوم الجمعة، باللون الأخضر "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طيلة اليوم. يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء، ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.

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