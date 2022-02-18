«محنة وإرادة».. البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية فى جميع المحافظات

وقال الأمين العام لـ مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن فعاليات هذه الحملة تأتى استجابة لاستراتيجية المجمع فى جانب التوعية المجتمعية والعمل المستمر على الاستفادة من المواسم الدينية والمجتمعية فى نشر الوعى بين الناس من خلال استخراج الدروس العملية للاستفادة منها وإسقاطها على وقاعنا الحالى بما يحقق صالح المجتمع وأمنه واستقراره.
أضاف عياد أن الحملة تستهدف التركيز على عدة دروس وعِبر من أهمها: كيفية الاقتداء بالنبى ﷺ قولًا وعملًا وخلقًا، خصوصًا فى وقت المحن والشدائد، وكيفية تجاوزها من خلال اليقين والصبر والأخذ بالأسباب، والتأكيد على أن المحن تعتبر بداية حقيقية للبناء والانطلاق على أسس قوية، كما تؤكد على دور السنة النبوية وما بها من حلول فى تجاوز الأزمات والوصول إلى برّ الأمان.
وأشار الأمين العام إلى أن برنامج الحملة يتضمن التذكير بأهمية المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى، والتأكيد على عروبة فلسطين، بالإضافة إلى مجموعة من الرسائل الموجهة للشباب ليدركوا عظم تضحية النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته لتبليغ رسالة الإسلام ونشر كل معانى السلام بين الجميع.
كما أوضح عيّاد أنه سيتم تنفيذ هذه الحملة عن طريق التواصل المباشر بين وعاظ وواعظات الأزهر الشريف من جميع محافظات الجمهورية مع مختلف فئات المجتمع المصرى، إضافة إلى رسائل مكتوبة ومرئية من خلال مجموعة من الفيديوهات والمنشورات الإلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للمجمع.
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