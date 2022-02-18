سفير مصر يبحث أوجه التعاون مع نائب رئيس الحزب الحاكم فى اليابان

جدة - نرمين السيد - عقد سفير مصر فى اليابان محمد أبو بكر، لقاءاً مع نائب رئيس الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية تارو آسو، حيث استعرض السفير أوجه التعاون القائمة بين الدولتين، ومن بينها الشراكة فى مجال التعليم EJEP بما اشتملت عليه من وضع اللبنة الأولى للمدارس اليابانية فى مصر، فضلا عن دورها فى تعزيز الدراسة الأكاديمية من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتى أسهمت فى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية من كلا الجانبين، إلى جانب التعرف على أحدث البحوث التطبيقية اليابانية وتقنيات التكنولوجيا المتطورة.





أضاف السفير المصرى أن هناك نقاط تلاقى عديدة بين الثقافتين المصرية واليابانية، لافتا إلى أن التركيز على تنمية وتطوير المكون البشرى فكرياً وثقافياً كان له كبير الأثر فى إنجاح التجربة اليابانية، وهو ما تهتم به مصر حالياً فى إطار الإجراءات العملية للخطى التنموية غير المسبوقة التى تشهدها فى المرحلة الراهنة. من جهته، أشاد نائب رئيس الحزب الحاكم اليابانى بالعلاقات الوثيقة التى تربط بلاده بمصر والضاربة بجذورها على مدى قرابة قرنين من الزمان، الأمر الذى يؤكده تنامى التعاون الثنائى بين الجانبين فى شتى المجالات، مبرزا فى هذا السياق الانخراط اليابانى فى مشروع المتحف المصرى الكبير. تطرق اللقاء أيضا إلى مسألة المشاركة اليابانية فى قمة المناخ COP27 التى من المنتظر أن تستضيفها مصر خلال العام الجارى، إلى جانب التأكيد على أهمية اجتماعات مجموعة الصداقة البرلمانية المشتركة ودورها فى توثيق العلاقات من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

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