إنشاء معمل لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك بجامعة الإسكندرية  

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفد من دولة فرنسا برئاسة MR.Robert Andrei طبيب ورئيس مؤسسة Horizons solidaite بفرنسا، والدكتورة رانيا الجندى، مسؤول العلاقات الدولية بجامعة سنجور، والدكتورAnne kim kennibol، ممثل منطقة جنوب فرنسا، وذلك لبحث إنشاء معمل بجامعة الإسكندرية لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك بهدف خلق قيمة مضافة وحماية البيئة.





وأكد الغندور وفقا للبيان الصادر عن جامعة الإسكندرية، اليوم، أن إنشاء معمل لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك يعد مشروعا استراتيجيا وله أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

وأوضح أن الجانب الفرنسى يسعى لتجميع شركاء للمشاركة فى هذا المشروع من أجل تبادل الخبرات فيما بين الجانبين، فضلا عن الاستفادة من خبرات جامعة الإسكندرية فى هذا المجال، وخلق فرص عمل للشباب، لا سيما انه سيتم إنشاء هذا المعمل لإتاحة الفرصة للشباب للإبداع والابتكار فى مجال الاستفادة من المواد المحلية من خلال إعادة التدوير.

وأضاف أن الجانب الفرنسى سيقوم بتمويل المشروع فى ما يقرب من 300 ألف يورو، لافتا إلى أن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية قد أبرم العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات الفرنسية ومنها إكس مارسيليا، بواتيه، جرنوبول، تولوز، وهذا يعكس عمق العلاقات المصرية-الفرنسية.

فيما أكد الوفد الفرنسى أن معمل Fab Lab بجامعة كورسيكا بفرنسا أصبح تجربة ناجحة جدا على المستويين الاقتصادى والبيئى، ويعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية بفرنسا ويحظى باهتمام مؤسسة الرئاسة الفرنسية ومنطقة البحر المتوسط.

وأشار إلى أنه يسعى للاستفادة من خبرات جامعة الإسكندرية، وأنهم على استعداد لتقديم الدعم الكامل للمشروع والتنسيق مع الجهات المعنية بفرنسا من أجل نجاح تلك التجربة بما يعود بالنفع على الجانبين على المستوى البيئى والاقتصادى والبيئى.

شهد اللقاء حضور الدكتور سامح شحاتة، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتور عصام وهبة، وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد عبد العظيم، وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة نرمين حراز،أستاذ بكلية الهندسة، والدكتورة ريم عبدالحميد، أستاذ بالمعهد العالى للصحة.