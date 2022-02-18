/680124/إليسا--لـ-منتقدي-حفلها-الأخير-بأمريكا-موتوا-بغيظكم

وجهت المطربة اللبنانية إليسا، رسالة نارية إلى منتقدي حفلها الأخير بأمريكا، الذي أُقيم مؤخرًا احتفالًا بعيد الحب.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنانة اللبنانية إليسا لمنتقدي حفلها بالولايات المتحدة الأمريكية.

رسالة شديدة اللهجة من إليسا لمنتقدي حفلها بأمريكا

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "مرارًا وتكرارًا إلى الحاقدين.. موتوا بغيظكم، أفضل حفل على الإطلاق وسعيدة بغض النظر عما تقولوه".

على الصعيد الآخر، فجرت إليسا عدد من التصريحات الجرئية خلال حلولها ضيفة على برنامج «مع الشريان» الذي يقدمه الإعلامي داوود الشريان، والذي يذاع على قناة MBC.

أبرز تصريحات إليسا ببرنامج مع الشريان

– أفصل بين الحب والزواج، سُئل أحد الفلاسفة مرة، كيف تعامل الزوجة العاقلة زوجها؟ فأجاب بـ"المرأ العاقلة لا تتزوج.

– عندما كنت أصغر، فالحب كان من الممكن أن تعيشه طوال الوقت مش شرط أتزوج.

– أنا أحب الرجل وبقوة ويجب أن أكمل نصفي الثاني.

– أصبحت فكرة زواجي خارج تفكيري وتأخرت.

– كانت أمي والأقارب عندما يتمنون لي الزواج.

– كان والدي ضد هذا، فكان دايما يرد أنه نفرح بشهاداتها وعملها، وكان هذا أفضل.

– بدأت العمل والكسب المادي استقليت ماديا، لم أعد أشعر أني بحاجة لوجود رجل بحياتي.

– مش غلط إني أتزوج، وعشت أكثر من قصة حب.

– شعرت عن تجربة شخصية بغيرة الرجل من نجاح شريكته، كثير من الذين وقعت بحبهم حاولوا التقليل من شأني.

– المرأة لا تغار من نجاح زوجها، ولكنه هو يغار.

إليسا تدافع عن فيلم أصحاب ولا أعز

دعمت إليسا صناع فيلم أصحاب ولا أعز عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة: «‏مؤسف جدا اللي عم شوفو وأقرأه حول أصحاب ولا أعز، بعدنا بعاد كتير عن تقبل الآخر، واحترام الناس إذا هيك منفكّر ونعالج الأمور، أو منقول لازم نتستر عليها تأخر التقبل سنوات ضوئية.

وأضافت: «تحية احترام عظيمة لكل أبطال الفيلم، وخاصة القديرة منى زكي، اللي عم تتعرض لأسوأ حملة، كل الحب».